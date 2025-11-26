Fit für die Zukunft: 19 Führungskräfte schließen GRS-Förderprogramm mit USA-Reise ab

Mit einer eindrucksstarken Exkursion durch drei US-Wirtschaftsmetropolen fand das GRS-Management-Förderprogramm 2024/2025 einen erfolgreichen Abschluss. Die neuntägige Reise durch New York, Chicago und das Silicon Valley markierte das fünfte und finale Modul der Qualifizierungsreihe für Führungskräfte aus den Betrieben der Goodyear Retail Systems (GRS) – konzipiert von GRS in enger Kooperation mit der Universität Siegen. Das Management-Förderprogramm ist speziell auf die Anforderungen des inhabergeführten Reifenfachhandels und die Übernahme eines Betriebes zugeschnitten. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren durchliefen 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf Module mit praxisnahen Inhalten wie „Rhetorische Kommunikation & Verhandlungstraining“, „Corporate Behaviour & Personalführung“ sowie „Wettbewerbsstrategien im Reifenhandel“. Ziel des Programms ist es, sowohl potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger frühzeitig auf ihre zukünftige Rolle als Unternehmer vorzubereiten als auch solche, die bereits als Unternehmer aktiv Verantwortung tragen, weiterzubilden – praxisorientiert und unter Berücksichtigung aktueller Branchenentwicklungen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen