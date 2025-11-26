Neues Schmiederad von Delta4x4 bei der Rallye Dakar im Praxistest

Delta4x4 hat ein neues Schmiederad für den Rallyesport und schwere Expeditionsfahrzeuge im Programm. Mit 1.500 Kilogramm Traglast startet die Delta Race bei der Rallye Dakar 2026 in den härtesten Praxistest der Welt.

