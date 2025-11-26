https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/delta4x4-Delta-Race.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-26 08:21:502025-11-26 08:21:50Neues Schmiederad von Delta4x4 bei der Rallye Dakar im Praxistest
Neues Schmiederad von Delta4x4 bei der Rallye Dakar im Praxistest
Delta4x4 hat ein neues Schmiederad für den Rallyesport und schwere Expeditionsfahrzeuge im Programm. Mit 1.500 Kilogramm Traglast startet die Delta Race bei der Rallye Dakar 2026 in den härtesten Praxistest der Welt.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!