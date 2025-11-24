https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Temo-Saari-und-Marcel-Wolf-von-Nokian-Tyres-praesentieren-neuen-Flotationsreifen-.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-24 09:52:002025-11-24 09:53:46Country King G2: Nokian Heavy Tyres stellt neuen Flotationsreifen vor
Country King G2: Nokian Heavy Tyres stellt neuen Flotationsreifen vor
Nokian Heavy Tires stellte auf der Agritechnica den neuen, preisgekrönten Intuitu 2.0 Smart Pressure Assistant für den Soil King VF-Traktorenreifen in den Mittelpunkt des Auftritts. Zudem führte das Unternehmen eine neue Generation von Flotationsreifen mit dem Namen Country King G2 ein.
