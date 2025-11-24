Country King G2: Nokian Heavy Tyres stellt neuen Flotationsreifen vor

Temo Saari und Marcel Wolf von Nokian Tyres praesentieren neuen Flotationsreifen

Nokian Heavy Tires stellte auf der Agritechnica den neuen, preisgekrönten Intuitu 2.0 Smart Pressure Assistant für den Soil King VF-Traktorenreifen in den Mittelpunkt des Auftritts. Zudem führte das Unternehmen eine neue Generation von Flotationsreifen mit dem Namen Country King G2 ein.

