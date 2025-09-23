Intuitu 2.0: Nokian Tyres erhält Award für Reifenüberwachungssystem

Die Agritechnica, die Weltleitmesse für Landtechnik, öffnet vom 9. bis 15. November 2025 wieder ihre Tore in Hannover. Nun hat die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) die Preisträger des Innovation Awards Agritechnica 2025 bekannt gegeben. Zu dem Award wurden in diesem Jahr 251 Neuheiten eingereicht, davon 234 für die Liste aller Messeneuheiten zugelassen. Die DLG-Neuheitenkommission vergab daraus zwei Goldmedaillen und 22 Silbermedaillen. Nokian Tyres wurde für seine Reifentechnologie Intuitu 2.0 Smart Pressure Assistant mit Silber ausgezeichnet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen