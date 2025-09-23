https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Nokian-Tyres.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-23 09:12:002025-09-22 15:24:44Intuitu 2.0: Nokian Tyres erhält Award für Reifenüberwachungssystem
Intuitu 2.0: Nokian Tyres erhält Award für Reifenüberwachungssystem
Die Agritechnica, die Weltleitmesse für Landtechnik, öffnet vom 9. bis 15. November 2025 wieder ihre Tore in Hannover. Nun hat die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) die Preisträger des Innovation Awards Agritechnica 2025 bekannt gegeben. Zu dem Award wurden in diesem Jahr 251 Neuheiten eingereicht, davon 234 für die Liste aller Messeneuheiten zugelassen. Die DLG-Neuheitenkommission vergab daraus zwei Goldmedaillen und 22 Silbermedaillen. Nokian Tyres wurde für seine Reifentechnologie Intuitu 2.0 Smart Pressure Assistant mit Silber ausgezeichnet.
