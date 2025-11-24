Petlas stattet Traktorreifen mit neuen Gummimischungen aus

Petlas auf der Agritechnica

Die Petlas Tire Corporation war mit den Marken Petlas und Starmaxx zur Agritechnica gereist. Hier zeigte der Reifenhersteller unter anderem die beiden Traktorenprofile Petlas TA-110 und TA-130. Beide Landwirtschaftsprofile seien mit neuen Gummimischungen ausgestattet worden.

