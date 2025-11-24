https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Petlas-auf-der-Agritechnica-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-24 08:52:502025-11-24 08:52:50Petlas stattet Traktorreifen mit neuen Gummimischungen aus
Petlas stattet Traktorreifen mit neuen Gummimischungen aus
Die Petlas Tire Corporation war mit den Marken Petlas und Starmaxx zur Agritechnica gereist. Hier zeigte der Reifenhersteller unter anderem die beiden Traktorenprofile Petlas TA-110 und TA-130. Beide Landwirtschaftsprofile seien mit neuen Gummimischungen ausgestattet worden.
