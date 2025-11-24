Continental präsentiert neue UHP-Kampagne auf der EMS

Continental präsentiert im Rahmen der Essen Motor Show 2025 seine neue UHP-Kampagne „Mehr High für deine Performance“. Mit dem Claim spricht der Reifenhersteller alle Performance- und Sportwagen-Enthusiasten an. Im Mittelpunkt steht der SportContact 7 von Continental.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen