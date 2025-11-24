https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Mehr-High-fuer-deine-Performance-neue-UHP-Kampagne-von-Continental.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-24 10:13:352025-10-23 15:20:16Continental präsentiert neue UHP-Kampagne auf der EMS
Continental präsentiert neue UHP-Kampagne auf der EMS
Continental präsentiert im Rahmen der Essen Motor Show 2025 seine neue UHP-Kampagne „Mehr High für deine Performance“. Mit dem Claim spricht der Reifenhersteller alle Performance- und Sportwagen-Enthusiasten an. Im Mittelpunkt steht der SportContact 7 von Continental.
