Triangle Tyre wechselt seinen britischen Vertriebspartner

Seit einigen Wochen ist klar, dass der britische Reifengroßhändler RH Claydon zum Ende des Jahres und damit 72 Jahre nach seiner Gründung sein Geschäft einstellt. Nun teilt Triangle Tyre mit, die Versorgung des britischen Marktes mit OTR-Reifen des chinesischen Herstellers sei dadurch nicht in Gefahr. Im Gegenteil. Wie Triangle Tyre dazu berichtet, habe man nun mit dem Runderneuerer und Nfz-Flottendienstleister Vaculug eine strategische Partnerschaft begründet, unter der das OTR-Reifensortiment des Herstellers künftig auf dem britischen Ersatzmarkt vertrieben werden soll. Vaculug-Geschäftsführer Jorge Crespo betonte dazu: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit einer Vereinbarung mit einer so führenden Marke in den Markt einzutreten. Wir freuen uns darauf, eine starke Beziehung zu Triangle Tyre aufzubauen und sowohl unsere bestehenden als auch unsere neuen Kunden mit hochwertigen Produkten zu beliefern.“ Luca Mai – bei Triangle Tyre Europe für OTR-Reifen verantwortlich – begrüßte den Wechsel seinerseits: „Die Professionalität, die Infrastruktur und der kundenorientierte Ansatz von Vaculug machen das Unternehmen zum idealen Partner für Triangle in Großbritannien.“