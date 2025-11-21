Inhaftierter Cho soll Hankook & Company eine Millionenentschädigung zahlen

Seit seiner erstinstanzlichen Verurteilung im Mai wegen Veruntreuung und weiterer eigentums- und vermögensrechtlicher Delikte sitzt Cho Hyun-Bum in Südkorea in Haft. Da Cho aber weiterhin Chairman und CEO von Hankook & Company ist, der Holdinggesellschaft hinter dem Reifenhersteller Hankook Tire & Technology, dessen Chairman er ebenfalls ist, habe er Medienberichten zufolge für die Zeit seiner Haftdauer „eine hohe Vergütung“ erhalten, obwohl er in dieser Zeit „keine Aufgaben wahrnahm“. Dies – so argumentiert jetzt eine „Aktionärsallianz“ von Hankook & Company – sei eine Pflichtverletzung Chos. Und genau dagegen haben die Aktionäre jetzt eine sogenannte abgeleitete Aktionärsklage eingereicht und fordern – im Namen des Unternehmens – eine Entschädigung von Cho in Höhe von „rund fünf Milliarden Won“, was 2,95 Millionen Euro entspricht.