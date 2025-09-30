Großhändler RH Claydon zieht sich komplett aus dem Geschäft zurück

Auch in Großbritannien stehen die Zeichen im Reifengroßhandel auf Konsolidierung. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, zieht sich R. H. Claydon Ltd. zum Ende des Jahres komplett aus dem Reifenhandel zurück. In einer Mitteilung an seine Kunden schreibt der alteingesessene Großhändler, die Schließung sei „auf den Ruhestand und gesundheitliche Probleme“ des Eigentümers zurückzuführen, während die Familie das Geschäft nicht fortführen wolle. Ob Alternativen zum Ende der Geschäftstätigkeit geprüft wurden, schreibt das Unternehmen nicht. RH Claydon, wie das Unternehmen aus Bury St Edmunds im Osten Englands im Markt auftritt, wurde 1953 gegründet, gilt als Spezialist im Landwirtschafts-, Industrie- und Nutzfahrzeugreifensegment und betreibt landesweit acht Auslieferungslager. Das Unternehmen wird in dritter Generation durch den geschäftsführenden Gesellschafter Michael Claydon geführt.