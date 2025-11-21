Prinx Chengshan legt Grundstein für neues Reifenwerk in Malaysia

Prinx Chengshan hat mit den Bauarbeiten zu Errichtung seiner neuen Reifenfabrik in Malaysia begonnen. Das Werk, das damit neben Thailand das zweite nicht in China gelegene des Herstellers wird, soll innerhalb eines Jahres fertiggestellt werden. Lokalen Medienberichten zufolge investiert die Prinx Chengshan Holdings Ltd. über ihre Tochter Prinx Tire (Malaysia) Sdn Bhd (PTM) insgesamt 2,6 Milliarden Malaysische Ringgit (541 Millionen Euro), und zwar verteilt auf zwei Bauphasen auf dem 41,5 Hektar großen Areal. In die erste Phase investiert Prinx Chengshan 1,2, in die zweite 1,4 Milliarden Ringgit. Den Berichten zufolge wolle Prinx Chengshan die Investitionen über einen längeren Zeitraum tätigen. In dem Werk, das im Norden Malaysias bei Kuala Nerang (Bundesstaat Kedah) nahe der thailändischen Grenze in einem Industriepark namens Kedah Rubber City entstehen wird, soll es nach Fertigstellung einmal 1.056 Arbeitsplätze in Produktion, F&E sowie Verwaltung geben. Den Berichten zufolge sollen in dem neuen Malaysia-Reifenwerk des Herstellers ab 2027/2028 sechs Millionen Pkw- sowie 600.000 Lkw-Reifen jährlich entstehen können.