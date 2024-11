BKT mit gleich vier neuen Landwirtschaftsreifen auf der EIMA

Der indische Reifenhersteller Balkrishna Industries Ltd. (BKT) hat auf der Landtechnikmesse EIMA in Italien gleich vier neue Profile vorgestellt. Zwei Reifen für Reihenkulturen mit den Namen Agrimax Procrop und Agrimax Spargo SB sind neu im Portfolio. Und auch der Reifen Agrimax Proharvest für Mähdrescher und Erntemaschinen sowie der Transportreifen für winterliche Bedingungen Ridemax Frost waren in Bologna dabei.

