Goodyear vereinheitlicht Aviation-Geschäft unter neuer globaler Führung

Goodyear will seine Aktivitäten in Sachen Flugzeugreifen künftig unter dem Dach einer „einheitlichen globalen Struktur“ zusammenfassen. Wie es dazu aus der Konzernzentrale in Akron (Ohio/USA) heißt, soll sich dieser Schritt auch in der Ernennung von Joe Burke widerspiegeln, der den entsprechenden Geschäftsbereich künftig als Vice President Global Aviation strategisch und operativ führen und in dieser Position an Grégory Boucharlat berichten werde, Senior Vice President Global Commercial.