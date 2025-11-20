https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Tuning-EMS.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-20 07:05:362025-11-19 13:13:41Premio Tuning dreht auf der Essen Motor Show am Rad
Premio Tuning dreht auf der Essen Motor Show am Rad
Auch in diesem Jahr ist Premio Tuning auf Deutschlands führendem Performance-Festival rund um PS und individuelle Automobile vertreten. Vom 29. November bis 7. Dezember (Preview Day am 28. November) präsentiert das Tuning-Netzwerk auf der Essen Motor Show in Halle 3, Stand A21 seine Expertise und Aktionen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!