K 810 von Kraiburg Austria jetzt in weiteren Breiten verfügbar

Mit dem Start in die nasse und kalte Jahreszeit zählt vor allem eines: Sicherheit auf der Straße. „Genau dafür steht das Premiumdesign K 810“, das Kraiburg Austria kürzlich vorgestellt hat. Ab sofort ist das Profil neben der Breite 295 Millimeter auch in 305 und 320 Millimetern verfügbar. Die speziell für Trailerreifen im Nah- und Fernverkehr entwickelte Lauffläche soll „dank adaptiver Kanäle für eine konstante Wasserverdrängung“, sorgen, und zwar „auch bei zunehmender Abnutzung“, betont der oberösterreichische Materialanbieter für die Runderneuerung in einer Mitteilung. In Kombination mit den Mischungen K_Tech und K_Plus, die Kraiburg Austria bekanntlich als seine „Hochleistungsmischungen“ vermarktet, biete das Design K 810 „geringen Rollwiderstand, hohe Laufleistung und optimale Stabilität, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen“. Zudem erfüllt es alle relevanten Zertifizierungen: 3PMSF und ECE-R 109.