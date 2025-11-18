Grasdorf in Holle wird logistische Zentrale von GRI in Deutschland

Auf der diesjährigen Agritechnica haben Global Rubber Industries (GRI) und die Grasdorf GmbH ihre strategische Partnerschaft verkündet. Damit wurde die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Pneuhage-Gruppe – zu der auch Grasdorf, seit Frühjahr 2025 gehört – untermauert. „Wir arbeiten schon seit rund 20 Jahren im Bereich Industriereifen mit der Pneuhage-Gruppe zusammen. Die erweiterte Zusammenarbeit ist ein Meilenstein in unserer Geschichte. Gemeinsam wollen wir einen guten Job machen“, so Giorgio Gramegna, Director of Europe GRI, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Unternehmen.

