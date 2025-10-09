Kraiburg Austria zeigt mehrere Produktneuheiten in neuer Profilliste

In der neuen 28-seitigen Profilliste von Kraiburg Austria wird auch das Premiumdesign K 810 vorgestellt, das „geringen Rollwiderstand, hohe Laufleistung und eine stabile Aufstandsfläche“ bieten soll und ab sofort in der Breite 295 Millimeter erhältlich ist (Bilder: Kraiburg Austria)

Kraiburg Austria hat seine neue Profilliste 2025/2026 vorgestellt. Auf insgesamt 28 Seiten biete die aktuelle Auflage damit „einen kompakten und serviceorientieren Einblick über das gesamte Sortiment“, heißt es dazu aus dem österreichischen Geretsberg, wo der Anbieter von Runderneuerungsmaterialien seinen Sitz hat. Ein „besonderes Highlight“ in der neuen Profilliste sei das Premiumdesign K 810, das auf einer eigenen Seite vorgestellt wird. Die neu entwickelte Lauffläche für Trailerreifen im Nah- und Fernverkehr tritt die Nachfolge des bewährten Designs K 801 an.

