Kraiburg Austria zeigt mehrere Produktneuheiten in neuer Profilliste
Kraiburg Austria hat seine neue Profilliste 2025/2026 vorgestellt. Auf insgesamt 28 Seiten biete die aktuelle Auflage damit „einen kompakten und serviceorientieren Einblick über das gesamte Sortiment“, heißt es dazu aus dem österreichischen Geretsberg, wo der Anbieter von Runderneuerungsmaterialien seinen Sitz hat. Ein „besonderes Highlight“ in der neuen Profilliste sei das Premiumdesign K 810, das auf einer eigenen Seite vorgestellt wird. Die neu entwickelte Lauffläche für Trailerreifen im Nah- und Fernverkehr tritt die Nachfolge des bewährten Designs K 801 an.
