Neues Fiege-Logistikzentrum bei Kassel soll SRI-Wachstum in Europa vorantreiben

Die Fiege-Gruppe hat im Oktober mit den Bauarbeiten für ihr neues Logistikzentrum in Hessisch Lichtenau bei Kassel begonnen. Die Immobilie, die als „hochmodern“ beschrieben wird und deren Fertigstellung für Herbst 2026 geplant ist, werde über knapp 52.000 Quadratmeter Logistikfläche verteilt auf fünf Hallenschiffe sowie zusätzliche Büro- und Sozialflächen verfügen. Realisiert wird das Bauprojekt von Fiege Real Estate. Als Ankerkunde des Logistikzentrums treibe Falken Tyre Europe als europäische Tochtergesellschaft des japanischen Reifenherstellers Sumitomo Rubber Industries (SRI) damit „ihren Wachstumskurs in Europa aus der Mitte Deutschlands heraus weiter voran“, heißt es dazu vonseiten des Logistikdienstleisters in einer Mitteilung.

