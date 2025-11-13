https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Protrack-Y5-CL-Schmiederad.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-13 09:15:522025-11-12 15:19:19Protrack zeigt neues Schmiederad mit Zentralverschluss für den Porsche GT3 RS
Protrack zeigt neues Schmiederad mit Zentralverschluss für den Porsche GT3 RS
Nachdem im vergangenen Jahr mit den Modellen One forged und Y5 forged für die BMW M-Modelle der F- und G-Reihe das Thema Schmiederäder erstmals bei Protrack Einzug hielt, wird auf der diesjährigen Essen Motor Show (28. November bis 7. Dezember) ein neues Hochleistungsrad für den Porsche GT3 RS Premiere feiern.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!