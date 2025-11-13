Protrack zeigt neues Schmiederad mit Zentralverschluss für den Porsche GT3 RS

Nachdem im vergangenen Jahr mit den Modellen One forged und Y5 forged für die BMW M-Modelle der F- und G-Reihe das Thema Schmiederäder erstmals bei Protrack Einzug hielt, wird auf der diesjährigen Essen Motor Show (28. November bis 7. Dezember) ein neues Hochleistungsrad für den Porsche GT3 RS Premiere feiern.

