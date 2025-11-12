https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Sumitomo-Rubber-Industries-geben-die-Umsaetze-leicht-die-Ertraege-indes-deutlich-nach-woraus-sich-eine-ebenfalls-eine-deutlich-geringere-Rendite-ergibt.webp 1408 1877 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-12 16:52:062025-11-12 16:52:06EMEA-Region halbiert SRIs Neunmonatsgewinn durch Millionenverlust
EMEA-Region halbiert SRIs Neunmonatsgewinn durch Millionenverlust
Sumitomo Rubber Industries musste in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres rückläufige Umsätze, vor allem aber rückläufige Erträge hinnehmen. Daraus ergibt sich folglich auch eine rückläufige Umsatzrendite, die nach 7,0 Prozent im Vergleichszeitraum nun noch bei 5,6 Prozent steht. Das die Kennzahlen dominierende Reifengeschäft des japanischen Herstellers entwickelte sich analog zum Gesamtunternehmen – und bestimmte diese natürlich auch.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!