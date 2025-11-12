https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Nexen-Tire-waechst-weiter-deutlich-muss-aber-ruecklaeufige-Betriebsgewinne-und-folglich-Margen-hinnehmen.webp 1387 1850 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-12 11:42:512025-11-11 15:48:35Nexen Tire berichtet von „solider Leistung“ im dritten Quartal – Rückläufiger Betriebsgewinn
Nexen Tire berichtet von „solider Leistung“ im dritten Quartal – Rückläufiger Betriebsgewinn
Nexen Tire konnte seinen Konzernumsatz im dritten Quartal um 10,2 Prozent deutlich steigern und führt dies – heißt es dazu in einer Mitteilung des aus Südkorea stammenden Herstellers – unter anderem auf die Einführung regionsspezifischer Produkte wie den europäischen Winterreifen Winguard Sport 3 oder den Ausbau seines Vertriebsnetzes zurück, etwa durch die Errichtung eines sogenannten Sales Hubs in Rumänien. Zu den wichtigsten Wachstumsmärkten zählt dabei Europa, wo Nexen Tire 41 Prozent seiner Umsätze generiert.
