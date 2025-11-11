Mickey Thompson mit Premierenfeuerwerk inklusive Monoblock-Schmiederad

Bekanntlich hat der Goodyear-Konzern 2021 mit der Cooper-Übernahme auch die Rechte an der bisherigen Zweitmarke Mickey Thompson erhalten. Während Cooper aktuell „als einzige Tier-2-Marke“ des Herstellers in der Region EMEA aufgebaut werden soll, ist Mickey Thompson – früher in Europa gerade im Offroad-/4×4-Markt ein bekannter Name – mittlerweile zu einer Art Local-Hero-Marke speziell für den nordamerikanischen Markt weiterentwickelt worden. Dort hat der Hersteller hinter der Marke gerade ein Premierenfeuerwerk mit neuen Mickey-Thompson-Produkten gestartet. Dazu gehören, was in Europa kaum jemand weiß, auch Leichtmetallräder wie das jetzt vorgestellte Monoblock-Schmiederad MT Forged Classic in 14 und 16 Zoll. Es sei „nicht nur ein Rad – es ist eine Hommage“, so Blake Warner, Channel Manager Wheels bei Mickey Thompson. „Wir haben den zeitlosen Geist von Mickeys Originaldesign aufgegriffen und es mit Materialien in Luft- und Raumfahrtqualität und aggressiven Spezifikationen neu interpretiert, um den Anforderungen der heutigen Konstruktionen gerecht zu werden.“ In Europa wird das Raddesign indes nicht angeboten, wie es dazu vonseiten des Herstellers auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt.