Wissenschaftliches AZuR-Kolloquium setzt Impulse für die Reifenkreislaufwirtschaft

Am 29. Oktober trafen sich auf Einladung der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) 25 Forscher und Forscherinnen aus ganz Deutschland zum vierten wissenschaftlichen AZuR-Kolloquium im Institut für Kunststofftechnik (KTP) der Universität Paderborn. Unter dem Motto „Frische Impulse für die Reifenkreislaufwirtschaft“ tauschten sich die Wissenschaftler über aktuelle Forschungsprojekte und Studien rund um die nachhaltige Verwertung und Wiederverwendung von Altreifen aus. Mit sieben Fachvorträgen aus unterschiedlichen Disziplinen – von mechanischer Aufbereitung über Pyrolyse und Devulkanisation bis hin zu Digitalisierung und Umweltforschung – sowie intensiven Debatten war die Veranstaltung in Paderborn „eine wertvolle Plattform für neue, interdisziplinäre Kooperationen“, so das Fazit der Veranstalter.

