Hankook feiert „das beste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte“

Hankook blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsquartal zurück. Wie der aus Südkorea stammende Hersteller jetzt mitteilt, stiegen sowohl die Umsätze als auch die Erträge, und zwar zweistellig, woraus sich eine Umsatzrendite von weiterhin nur knapp unter 20 Prozent ergibt. Der Betriebsgewinn in Höhe von 519,2 Milliarden Koreanische Won (308,1 Millionen Euro; plus 10,4 Prozent) stellt dabei „das beste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte“ dar, wie Hankook dazu ergänzt. Der Umsatzanstieg in Höhe von 11,2 Prozent sei dem Hersteller zufolge durch die stärkere Nachfrage sowohl nach Ersatz- als auch nach Erstausrüstungsreifen auf den globalen Märkten sowie durch einen höheren Anteil an Verkäufen von großformatigen Reifen angetrieben worden, während sinkende Rohstoff- und Logistikkosten die Auswirkungen der US-Zölle auf Automobilteile teilweise ausgeglichen und damit das Gesamtbetriebsergebnis gestützt hätten. Der Anteil von großformatigen Reifen sowie Erstausrüstungs-EV-Reifen am Umsatz mit Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen stieg im Berichtsquartal auf 47,4 Prozent bzw. 27 Prozent.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.