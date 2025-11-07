https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Der-Bundesgerichtshof-zieht-einen-Schlussstrich-unter-den-fuenfjaehrigen-Rechtsstreit-zwischen-Carglass-und-ATU-sowie-Stellantis.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-07 15:32:242025-11-07 13:43:14OBD-Beschränkungen für freie Werkstätten illegal, urteilt das BGH höchstrichterlich
OBD-Beschränkungen für freie Werkstätten illegal, urteilt das BGH höchstrichterlich
Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) einen juristischen Schlussstrich gezogen unter den mehrjährigen Rechtsstreit zwischen Carglass/ATU und Stellantis zum Zugriff auf die Fahrzeugdaten per OBD-Schnittstelle. Der BGH bestätigte damit gleichlautende Urteile, zuletzt durch das Oberlandesgericht Köln und das Landgericht Köln. Beide Gerichte hatten geurteilt, dass Zugangsbeschränkungen zu den Fahrzeugdaten illegal seien, da sie den freien Wettbewerb beeinträchtigten. Auch der Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hatte sich bereits mit der Materie befasst und entsprechend geurteilt.
