Copadex-Übernahme: Bohnenkamp SE expandiert in größten Agrarmarkt Europas
Die Bohnenkamp SE hat einen Vertrag zur Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile am französischen Großhandelsunternehmen SAS Copadex zum Ende des Jahres unterzeichnet. Das gaben Gregor Rüth, Vorstandsvorsitzender der Bohnenkamp SE, sowie der Copadex Inhaber Bruno Clairay bekannt.
