https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Im-vergangenen-Jahr-haben-rund-100.000-Tonner-der-hierzulande-anfallenden-Altreifen-den-Kreislauf-verlassen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-07 12:20:262025-11-07 12:20:26„Mengenschwund“ bei Altreifen könnte größer sein als gedacht, so der WdK
„Mengenschwund“ bei Altreifen könnte größer sein als gedacht, so der WdK
Spätestens seit der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) vor gut einem Jahr seine Altreifenstatistik mit den Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt hat, ist das Thema „Mengenschwund“ in der öffentlichen Diskussion des Reifenmarktes angekommen. Nun legt der Verband mit den aktuellen Zahlen für 2024 nach und dokumentiert damit, dass das Problem sogar größer sein könnte als bisher gedacht.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!