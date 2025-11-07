ML Reifen bietet Ascenso-Reifen für Skid Loader

Auf engen Baustellen oder im GaLa-Bau sind oft kleine Radlader (Skid Loader) im Einsatz. Bei diesen Fahrzeugen sind die Achsen starr. Richtungswechsel werden auf engstem Raum durch Drehzahlunterschiede zwischen Rädern auf der linken und rechten Fahrzeugseite umgesetzt. Großhändler ML Reifen bietet dazu die passenden Ascenso-Reifen. Da die Fahrzeuge oft auf harten Untergründen arbeiten, müssen die…

