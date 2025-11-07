https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/ASCENSO_SSB330.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-07 12:07:182025-11-07 12:07:18ML Reifen bietet Ascenso-Reifen für Skid Loader
ML Reifen bietet Ascenso-Reifen für Skid Loader
Auf engen Baustellen oder im GaLa-Bau sind oft kleine Radlader (Skid Loader) im Einsatz. Bei diesen Fahrzeugen sind die Achsen starr. Richtungswechsel werden auf engstem Raum durch Drehzahlunterschiede zwischen Rädern auf der linken und rechten Fahrzeugseite umgesetzt. Großhändler ML Reifen bietet dazu die passenden Ascenso-Reifen. Da die Fahrzeuge oft auf harten Untergründen arbeiten, müssen die…
