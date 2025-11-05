Praxisnahe Weiterbildungen: Bohnenkamp SE stellt neue Schulungstermine 2026 vor

Nach einem erfolgreichen Schulungsjahr 2025 startet die Bohnenkamp SE in die nächste Weiterbildungsrunde. Fachhändler, Werkstattpersonal, Land- und Baumaschinenprofis sowie Reifenfachbetriebe können sich ab sofort für die Lehrgänge des Bohnenkamp TrainingCenters 2026 anmelden.

