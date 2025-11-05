https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Maxion-Wheels-kauft-Raederhersteller-in-Argentinien.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-05 10:43:062025-11-04 10:50:45Iochpe-Maxion baut Geschäft für leichte Nutzfahrzeugräder in Südamerika aus
Iochpe-Maxion baut Geschäft für leichte Nutzfahrzeugräder in Südamerika aus
Iochpe-Maxion erweitert in seinem Geschäftsbereich Maxion Wheels die Produktion von Aluminiumrädern für leichte Nutzfahrzeuge in Südamerika. Dies erfolgt durch die Verlagerung bestehender globaler Anlagen nach Brasilien und den Erwerb einer 50,1-prozentigen Beteiligung an dem argentinischen Räderhersteller Polimetal S.A. Grupo RB.
