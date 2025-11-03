https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/TunigXperience-praesentiert-Fahrzeuge-aus-16-Nationen-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-03 12:11:272025-11-03 12:11:27TuningXperience präsentiert vom V8-Monster bis zum Tesla-Traum
TuningXperience präsentiert vom V8-Monster bis zum Tesla-Traum
Wenn ab dem 28. November 2025 (Preview Day) veredelte Karosserien, tiefe Fahrwerke und glänzende Felgen die Hallen der Messe Essen schmücken, ist klar: Die Essen Motor Show ist gestartet – mit der TuningXperience als absolutem Publikumsmagneten. Rund 150 aufwendig individualisierte Fahrzeuge aus 16 Nationen versammeln sich in Halle 5 zum spektakulären Special der internationalen Tuningszene – egal ob Raritäten, Klassiker, aktuelle Volumenmodelle oder Breitbauten mit Teilnehmern aus England, Norwegen, Südafrika oder Ungarn.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!