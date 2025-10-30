„Konkrete Hilfe für Lkw-Fahrer“: Continental und DocStop verlängern ihre Partnerschaft

Continental setzt sein Engagement für die Gesundheit und Sicherheit von Berufskraftfahrern fort und hat seine bereits seit 2019 laufende Partnerschaft mit dem Verein DocStop bis zum Ende des Jahres 2027 verlängert. Damit wolle Continental seine „gesellschaftliche Verantwortung im Transportwesen“ unterstreichen und „eine Initiative unterstützen, die für vielen Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern im Alltag konkrete Hilfe bietet“, heißt es dazu in einer Mitteilung. DocStop ermöglicht es Lkw-Fahrern seit 2007, bei gesundheitlichen Problemen unterwegs schnell ärztliche Hilfe zu erhalten, „unkompliziert, unbürokratisch und europaweit“, so Continental. Inzwischen gibt es mehrere hundert Anlaufstellen, an denen Fahrer schnell ärztliche Hilfe erhalten. „Die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ohne sie würde die Versorgung in Europa zum Stillstand kommen“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft bei Continental Reifen Deutschland. „Deshalb unterstützen wir DocStop nicht nur finanziell, sondern auch partnerschaftlich. Uns geht es darum, auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, mit denen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer täglich konfrontiert sind, und gemeinsam Lösungen zu bieten, die wirklich nachhaltig ankommen.“