Christine Schönfeld2025-10-30 10:19:042025-10-30 11:15:27Thomas Paukert wird dritter Geschäftsführer von Liqui Moly Austria
Thomas Paukert wird dritter Geschäftsführer von Liqui Moly Austria
Mit Thomas Paukert wird die Leitung der Geschäfte der Liqui Moly Austria GmbH vom 1. November an von zwei auf drei Geschäftsführer ausgebaut. Günter Hiermaier und Dr. Uli Weller, die aktuell als Geschäftsführer der 2022 gegründeten Tochtergesellschaft in Dornbirn fungieren, werden sich nach Angaben des Unternehmens noch mehr auf ihre Aufgaben als Geschäftsführer der Liqui Moly GmbH konzentrieren.
