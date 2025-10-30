Thomas Paukert wird dritter Geschäftsführer von Liqui Moly Austria

Thomas Paukert

Mit Thomas Paukert wird die Leitung der Geschäfte der Liqui Moly Austria GmbH vom 1. November an von zwei auf drei Geschäftsführer ausgebaut. Günter Hiermaier und Dr. Uli Weller, die aktuell als Geschäftsführer der 2022 gegründeten Tochtergesellschaft in Dornbirn fungieren, werden sich nach Angaben des Unternehmens noch mehr auf ihre Aufgaben als Geschäftsführer der Liqui Moly GmbH konzentrieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert