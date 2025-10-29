Suraj Batija löst Gerd Wächter an der Spitze der Team-Kooperation ab

Seit Anfang Juni ist klar, dass Top Service Team zum Jahreswechsel einen neuen Geschäftsführer braucht. Nun hat die Kooperation den Nachfolger von Gerd Wächter bekanntgegeben: Suraj Batija. Der 44-Jährige bringe „eine langjährige Expertise im Reifenfachhandel sowie fundierte Erfahrungen in Führungspositionen“ mit, heißt es dazu in einer Mitteilung der Kooperation. Christian Duda, Vorsitzender des Team-Beirates, kommentierte die Ernennung Batijas: „Wir haben intensiv nach einer Nachfolge gesucht. Unsere Wahl fiel auf Suraj Batija, da er der richtige Mann für die notwendigen Veränderungen ist, die wir in unserer Kooperation jetzt angehen werden. Wir sind uns sicher, dass er dafür alle Gesellschafter mit ins Boot holen wird.“

