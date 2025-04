Magna Tyres präsentiert neuen Autokranreifen M-Crane auf Bauma

Auf der Bauma-Messe, die kommenden Montag in München beginnt, will Magna Tyres seinen neuen M-Crane erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Wie es dazu vonseiten des niederländischen OTR-Reifenspezialisten heißt, werde der Autokranreifen zum Ende des zweiten Quartals weltweit in den Handel kommen und dort den 2016 eingeführten Magna MA03+ ablösen. Im Vergleich zu diesem biete der neue M-Crane „überragende Festigkeit, Ausdauer und Effizienz und definiert damit neu, was Betreiber von ihren Kranreifen erwarten können“; der M-Crane setze dabei „neue Standards“ in Sachen Tragfähigkeit und Haltbarkeit, verspricht Magna Tyres unter Verweis auf die verfügbaren Last- und Speedindizes. So sei der M-Crane in der Größe 385/95 R25 mit 170F eingestuft und in 445/95 R25 mit 178F, was einer Tragfähigkeit von bis zu 7.500 Kilogramm bei 80 km/h entspricht.