Magna Tyres Group bezieht neue Zentrale samt Lager in Waalwijk

Die Magna Tyres Group bezieht dieser Tage ihre neue Unternehmenszentrale samt Lager am Standort in Waalwijk bei ‘s-Hertogenbosch. Der niederländische OTR-Reifenspezialist habe mit der Entscheidung zum Neubau auf das „kontinuierliche Wachstum“ seiner Geschäfte reagiert, heißt es dazu jetzt in einer Mitteilung. Magna Tyres könne jetzt mehr Ware einlagern und seine Kunden weltweit dementsprechend schneller beliefern. Am neuen Standort in Waalwijk verfügt das Unternehmen jetzt über ein 54.000 Quadratmeter großes Lager sowie ein 4.000 Quadratmeter großes Bürogebäude, in dem zukünftig 80 statt wie bisher 45 Mitarbeiter untergebracht werden können. ab