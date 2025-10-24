Bohnenkamp setzt auf der Agritechnica auf Rundum-Service und Räderkompetenz

Vom 9. bis zum 15. November trifft sich die Landtechnikbranche auf der Weltleitmesse Agritechnica in Hannover. Auch in diesem Jahr ist die Bohnenkamp SE wieder mit einem 300 Quadratmeter großen Stand in Halle 4 (C22) vertreten. Unter dem Motto „360 Grad Service für Profis“ bietet der Großhändler Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Auswahl passgenauer Produkte über technische Beratung bis zum Aftersalesservice. Besonderes Augenmerk gilt in diesem Jahr dem Bereich Räderkompetenz: Ein im August aus langjährigen Mitarbeitern gebildetes „Kompetenzteam Räder“ kümmert sich künftig ausschließlich um die Beratung, Entwicklung und Montage kundenspezifischer Räderlösungen.

