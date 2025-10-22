Sechs Tonnen, vier Meter: Linglong enthüllt Riesen-OTR-Reifen

Linglong Tire präsentiert mit dem 59/80 R63 LXD Master Pro den laut eigenen Angaben größten OTR-Reifen der Welt. Der im chinesischen Changchun gebaute 63-Zoll-Reifen hat einen Durchmesser von über vier Metern und ein Gewicht von über sechs Tonnen. Zum Einsatz kommt der Reifen mit einer Tragfähigkeit von 100 Tonnen vor allem auf großen Off-Highway-Muldenkippern wie dem Caterpillar 797 oder dem Komatsu 980 in Bergbaugebieten sowohl im Tagebau als auch in Minen vorwiegend in Australien, Südamerika und Afrika.

