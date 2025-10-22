Continental steigert Anteil erneuerbarer Materialien in der Reifenproduktion

Continental forciert den Einsatz erneuerbarer und recycelter Materialien in der Reifenproduktion. Damit setzt der Reifenhersteller mit Nachdruck auf die Prinzipien des zirkulären Wirtschaftens – und motiviert laut eigenen Angaben auch seine Lieferanten dazu, immer nachhaltigere Materialien zu entwickeln und bereitzustellen, die für die Herstellung von Reifen eingesetzt werden können. Während der Anteil an erneuerbaren und recycelten Materialien in der Reifenproduktion bei Continental im Jahr 2024 bei durchschnittlich 26 Prozent lag, sei das Ziel des Unternehmens, diesen Wert innerhalb der nächsten fünf Jahre auf mindestens 40 Prozent zu steigern.

