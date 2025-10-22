TrakWheel – neuer Name für die Galileo-Produktreihe

Im Laufe der Jahre haben wir das CupWheel von Galileo Wheel in verschiedenen Formen gesehen, zunächst als Konzept und später als Produktreihe. Galileo Wheel hat diese Produktlinie nun in TrakWheel by Galileo umbenannt. Das Rebranding erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen nach der Sicherung einer neuen Investitionsrunde laut eigenen Angaben auf eine „weitere aggressive Expansion auf dem US-Markt“ vorbereitet.

