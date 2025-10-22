https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Aarbus-Flotte-faehrt-mit-Continental-Reifen-.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-22 10:16:132025-10-22 10:17:02Dänische E-Bus-Flotte setzt auf Reifenlösungen von Continental
Dänische E-Bus-Flotte setzt auf Reifenlösungen von Continental
Das dänische Busunternehmen AarBus (gehört zu Midttrafik) setzt bei allen Stadtbussen in Aarhus und Umgebung auf Reifen von Continental. Geschäftsführer Hans Jørgen Østergaard nennt Betriebssicherheit und Langlebigkeit als Hauptgründe. Zudem hat das Unternehmen in diesem Jahr das digitale Reifenüberwachungssystem ContiConnect Live von Continental eingeführt, um die Einsatzsicherheit zu verbessern und Reifenausfälle zu vermeiden.
