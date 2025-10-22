Dänische E-Bus-Flotte setzt auf Reifenlösungen von Continental

Aarbus Flotte faehrt mit Continental Reifen

Das dänische Busunternehmen AarBus (gehört zu Midttrafik) setzt bei allen Stadtbussen in Aarhus und Umgebung auf Reifen von Continental. Geschäftsführer Hans Jørgen Østergaard nennt Betriebssicherheit und Langlebigkeit als Hauptgründe. Zudem hat das Unternehmen in diesem Jahr das digitale Reifenüberwachungssystem ContiConnect Live von Continental eingeführt, um die Einsatzsicherheit zu verbessern und Reifenausfälle zu vermeiden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert