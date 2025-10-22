Alliance stellt neuen Reifen vor, um steigende Maschinengewichte abzufedern

Die Landwirtschafts- und Off-Highway-Reifenmarke Alliance wird auf der Agritechnica 2025 im November ein neues Reifenprofil präsentieren. „Fachleute sind überzeugt, dass dieser Schritt eine Technologie einführt, die entscheidend ist, um die Auswirkungen steigender Maschinengewichte abzufedern – ein Ansatz, den bislang kein anderer Agrarreifenhersteller verfolgt hat“, heißt es aus dem Unternehmen. Der neue Reifen wird auf der Messe in Hannover erstmals vorgestellt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen