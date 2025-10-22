https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Alliance-Feldtage.webp 1129 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-22 10:11:532025-10-15 13:46:38Alliance stellt neuen Reifen vor, um steigende Maschinengewichte abzufedern
Alliance stellt neuen Reifen vor, um steigende Maschinengewichte abzufedern
Die Landwirtschafts- und Off-Highway-Reifenmarke Alliance wird auf der Agritechnica 2025 im November ein neues Reifenprofil präsentieren. „Fachleute sind überzeugt, dass dieser Schritt eine Technologie einführt, die entscheidend ist, um die Auswirkungen steigender Maschinengewichte abzufedern – ein Ansatz, den bislang kein anderer Agrarreifenhersteller verfolgt hat“, heißt es aus dem Unternehmen. Der neue Reifen wird auf der Messe in Hannover erstmals vorgestellt.
