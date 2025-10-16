AC Schnitzer stellt neues Flowforming-Rad AC6 vor

,
AC6 heisst die neue Flowforming Felge von AC Schnitzer

Mit den neuen AC6-Flowforming-Felgen präsentiert AC Schnitzer die nächste Generation Radtechnologie für die High-Performance-Modelle BMW M2 (G87), BMW M3 Limousine (G80) und Touring (G81) sowie BMW M4 Coupé (G82) und Cabriolet (G83).

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert