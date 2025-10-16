https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/AC6-heisst-die-neue-Flowforming-Felge-von-AC-Schnitzer.webp 1126 1501 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-16 09:20:522025-10-15 14:31:28AC Schnitzer stellt neues Flowforming-Rad AC6 vor
AC Schnitzer stellt neues Flowforming-Rad AC6 vor
Mit den neuen AC6-Flowforming-Felgen präsentiert AC Schnitzer die nächste Generation Radtechnologie für die High-Performance-Modelle BMW M2 (G87), BMW M3 Limousine (G80) und Touring (G81) sowie BMW M4 Coupé (G82) und Cabriolet (G83).
