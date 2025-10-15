Premiere geglückt: Carat etabliert mit der MSX’25 ein neues Branchenevent

Die MSX Mesee in CCH in Hamburg zog viele Besucher an

Die Mannheimer Einkaufskooperation Carat veranstaltete am 11. Oktober erfolgreich ihr neues Branchenevent, die Mobility Service Xpo’25 (MSX’25), im Congress Center Hamburg. Die Veranstaltung war bereits zwei Wochen im Voraus ausverkauft und zog Industriepartner, Teilehändler und Partnerwerkstätten aus ganz Deutschland an.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert