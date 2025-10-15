https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Die-MSX-Mesee-in-CCH-in-Hamburg-zog-viele-Besucher-an-.webp 1125 1501 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-15 08:54:032025-10-15 08:54:03Premiere geglückt: Carat etabliert mit der MSX’25 ein neues Branchenevent
Premiere geglückt: Carat etabliert mit der MSX’25 ein neues Branchenevent
Die Mannheimer Einkaufskooperation Carat veranstaltete am 11. Oktober erfolgreich ihr neues Branchenevent, die Mobility Service Xpo’25 (MSX’25), im Congress Center Hamburg. Die Veranstaltung war bereits zwei Wochen im Voraus ausverkauft und zog Industriepartner, Teilehändler und Partnerwerkstätten aus ganz Deutschland an.
