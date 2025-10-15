Alliance: Die Wahl des richtigen Reifendrucks kann 6,6 Liter Kraftstoff pro Stunden sparen

Die Reifenmarke Alliance veranstalte jetzt in Italien einen Feldtag. Die Veranstaltung im Provana Innovation Center in Izano brachte Landwirte, Reifenhändler und Branchenexperten aus ganz Italien zusammen, um den Einfluss des Reifendrucks auf moderner Reifentechnologien auf Effizienz, Kraftstoffverbrauch und nachhaltige Landwirtschaft zu untersuchen. Am Ende des Tages ist sich Massimo Mori, Country Manager von Alliance für Italien, Israel, Griechenland, Zypern und Nordmazedonien sicher: „Die Ergebnisse waren erstaunlich.“

