Banner reagiert mit neuen Batterien auf steigende Anforderungen moderner Kraftfahrzeuge

Der Trend zu Start-Stopp-Automatik, elektrischen Zusatzverbrauchern und alternativen Antriebsarten stellt steigende Anforderungen an moderne Batterien. Mit drei neuen Running-Bull-EFB-Typen für Pkw (das Kürzel steht für Enhanced Flooded Battery) und einer zusätzlichen Buffalo-Bull-AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) für den Nutzfahrzeugsektor reagiere Banner gezielt auf die veränderten Markt- und Kundenbedürfnisse. „Unsere Starter- und Bordnetzbatterien sind für alle Antriebsarten in Fahrzeugen optimal geeignet – von Verbrennern über Hybride bis hin zu Elektroautos. Die Sortimentserweiterung ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden eine möglichst vollständige Abdeckung des europäischen Kfz-Bestands in der Nachrüstung mit unseren Markenbatterien in Erstausrüsterqualität anzubieten“, erklärt Steeve Jeanneret, Country Manager, Banner Batterien Schweiz AG.

