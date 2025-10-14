https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Rechtzeitig-zum-bald-beginnenden-Winter-fuehrt-die-MAK-unter-seiner-Marke-NPK-die-zu-100-Prozent-recycelbare-und-flexible-Schneesocke-Eco-Grip-ein.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-14 18:09:022025-10-14 18:09:02MAK stellt komplett recyclebare und flexible Eco-Grip-Schneesocken von NPK vor
MAK stellt komplett recyclebare und flexible Eco-Grip-Schneesocken von NPK vor
MAK hat unter seiner Marke NPK – das Kürzel steht für No Problem Kit, auf Deutsch: problemloser Bausatz – eine Produktneuheit vorgestellt: Die Eco-Grip Snow Socks. Wichtige Produkteigenschaft: Die Schneesocken seien umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar. Eco-Grip ist dabei als Weiterentwicklung des The-Original-Gewebes entstanden, das bereits in anderen Schneesocken zum Einsatz kommt wie etwa bei den Multigrip bzw. Multigrip Light genannten Produkten. Dabei werden in den Eco-Grip-Schneesocken „Spezialgarne mit variablem Querschnitt“ genutzt, die dabei helfen sollen, die Traktionshilfen an verschiedene Reifengrößen anzupassen.
