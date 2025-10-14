MAK stellt komplett recyclebare und flexible Eco-Grip-Schneesocken von NPK vor

MAK hat unter seiner Marke NPK – das Kürzel steht für No Problem Kit, auf Deutsch: problemloser Bausatz – eine Produktneuheit vorgestellt: Die Eco-Grip Snow Socks. Wichtige Produkteigenschaft: Die Schneesocken seien umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar. Eco-Grip ist dabei als Weiterentwicklung des The-Original-Gewebes entstanden, das bereits in anderen Schneesocken zum Einsatz kommt wie etwa bei den Multigrip bzw. Multigrip Light genannten Produkten. Dabei werden in den Eco-Grip-Schneesocken „Spezialgarne mit variablem Querschnitt“ genutzt, die dabei helfen sollen, die Traktionshilfen an verschiedene Reifengrößen anzupassen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen