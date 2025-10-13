Gewe Reifen- und Rädergroßhandel bleibt Betze-Partner des 1. FC Kaiserslautern

Das Kaiserslauterer Unternehmen Gewe Reifen- und Rädergroßhandel, das seit Ende 2022 zur Pneuhage-Gruppe gehört, hat seine Partnerschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern verlängert und bleibt dem Verein bis einschließlich der Saison 2025/26 als sogenannter „Betze-Partner“ verbunden. Mit seinem „breiten Sortiment an Reifen und Felgen“ zählt Gewe zu den führenden Großhändlern Deutschlands. „Besonders die Eigenmarke Tec Speedwheels sowie die langjährige Zusammenarbeit mit dem internationalen Reifenhersteller Kumho Tire stehen für Qualität, Dynamik und Verlässlichkeit“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Kaiserslautern. Gewe kommentiert: „Im Rahmen unserer Partnerschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern präsentieren wir stolz unsere beiden Marken Tec Speedwheels und Kumho Tire.“ Der 1. FC Kaiserslautern spielt in der zweiten Fußball-Bundesliga derzeit mit um den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus.