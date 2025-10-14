ZF Aftermarket belohnt Werkstätten mit doppelten Punkten auf TRW-Bremsen

ZF Aftermarket hat eine neue Aktion im Rahmen des Werkstatt-Treueprogramm Propoints gestartet: Bis Ende November 2025 erhalten registrierte Werkstätten doppelte Punkte auf alle TRW-Bremsprodukte.

