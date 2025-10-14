https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/ZF-Aftermarket-belohnt-Werkstaetten-mit-Extrapunkten-.webp 1115 1501 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-14 07:44:232025-10-13 11:49:43ZF Aftermarket belohnt Werkstätten mit doppelten Punkten auf TRW-Bremsen
ZF Aftermarket belohnt Werkstätten mit doppelten Punkten auf TRW-Bremsen
ZF Aftermarket hat eine neue Aktion im Rahmen des Werkstatt-Treueprogramm Propoints gestartet: Bis Ende November 2025 erhalten registrierte Werkstätten doppelte Punkte auf alle TRW-Bremsprodukte.
