https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Freuten-sich-ueber-einen-erfolgreichen-Team-Pannen-Cup-Team-Geschaeftsfuehrer-Gerd-Waechter-sowie-die-drei-Sieger-Juljan-Daci-Alexander-Meusejuk-und-Alexander-Diel.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-10 09:30:052025-10-10 09:30:05Alexander Meusejuk vom Reifenhaus Caspar Wrede siegt erneut beim Team-Pannen-Cup
Alexander Meusejuk vom Reifenhaus Caspar Wrede siegt erneut beim Team-Pannen-Cup
In regelmäßigen Abständen richtet die Top Service Team KG den Team-Pannen-Cup aus. Ende September 2025 lud der Verbund unabhängiger Reifenfachhändler erneut 24 Teilnehmer ins ADAC-Fahrsicherheitszentrum im hessischen Gründau ein. Vor Ort vertieften die Pannenfahrer ihre Expertise über Sicherheitsmaßnahmen bei und nach einer Reifenpanne. Zudem duellierten sie sich im Wettbewerb um den schnellsten Team-Pannenhelfer 2025, den am Ende erneut Alexander Meusejuk vom Reifenhaus Caspar Wrede (Münster) für sich entscheiden konnte.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!