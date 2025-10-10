Alexander Meusejuk vom Reifenhaus Caspar Wrede siegt erneut beim Team-Pannen-Cup

Freuten sich über einen erfolgreichen Team-Pannen-Cup: Team-Geschäftsführer Gerd Wächter (von rechts) sowie die drei Sieger Juljan Daci, Alexander Meusejuk und Alexander Diel (Bild: Top Service Team)

In regelmäßigen Abständen richtet die Top Service Team KG den Team-Pannen-Cup aus. Ende September 2025 lud der Verbund unabhängiger Reifenfachhändler erneut 24 Teilnehmer ins ADAC-Fahrsicherheitszentrum im hessischen Gründau ein. Vor Ort vertieften die Pannenfahrer ihre Expertise über Sicherheitsmaßnahmen bei und nach einer Reifenpanne. Zudem duellierten sie sich im Wettbewerb um den schnellsten Team-Pannenhelfer 2025, den am Ende erneut Alexander Meusejuk vom Reifenhaus Caspar Wrede (Münster) für sich entscheiden konnte.

