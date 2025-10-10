CMS-Rad C36 jetzt auch in Racing Silber zu haben

,
CMS C36 Rad in Racing Silber

Erst kürzlich hat der Räderhersteller CMS sein neues C36-Rad vorgestellt. Jetzt gibt es mit Racing Silber ein neues wintertaugliches Finish für das Aluminiumrad. Es ist in Radgrößen von 18 bis 21 Zoll zu haben und hat laut Unternehmensangaben ABE-Freigaben für viele aktuelle und gängige Fahrzeugmodelle.

